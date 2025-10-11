YENİ PARTİ İDDİALARI! CAHİT CELAYİR KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Elazığlı siyasetçi Cahit Celayir, yaptığı son açıklamayla kent ve Ankara siyasetinde yeniden dikkatleri üzerine çekti. Osmanlı Ocakları Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı zamanda Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) kurucu kadrosunda yer almış olan Celayir, “Uygun zemin ve şartlar oluşursa siyasete geri dönebilirim” diyerek aktif siyasete dönüş sinyali verdi.

GEÇMİŞİ VE TECRÜBESİYLE TANINAN BİR İSİM

Cahit Celayir, uzun yıllar boyunca özellikle teşkilat yapılanmaları ve gençlik kollarında aktif görevler üstlenerek siyasi çevrelerde tanınan bir isim haline geldi. Osmanlı Ocakları’nda üstlendiği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı döneminde birçok il ve ilçede teşkilat kurulmasına öncülük etti.

Ardından Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluş sürecinde yer alan Celayir, parti politikalarının şekillenmesinde etkili oldu. Saha çalışmaları ve örgütlenme konusundaki deneyimiyle, hem teşkilat yönetiminde hem de siyasi strateji belirlenmesinde önemli sorumluluklar üstlendi.

“HALKIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİM”

Basın açıklamasında halkın beklentilerine dikkat çeken Celayir, siyasete dönüş kararını bireysel bir hırsla değil, halkın talepleriyle vereceğini söyledi.

Celayir, “Siyasi yaşamım boyunca her zaman vatandaşlarımızla iç içe oldum. Bugün de halkımızdan gelen yoğun talepleri göz ardı etmem mümkün değil. Uygun şartlar oluştuğunda, memleketimizin menfaatleri doğrultusunda siyasete geri dönebilirim,” dedi.

ELAZIĞ’DA SİYASİ DENGELER HAREKETLENİYOR

Cahit Celayir’in bu açıklamaları Elazığ yerelinde de geniş yankı buldu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi kulislerde, Celayir’in bağımsız adaylık ya da yeni bir siyasi oluşumla sahaya çıkabileceği konuşuluyor. Siyasi çevreler, özellikle Elazığ’daki seçmen dinamiklerinin bu tür bir çıkışa açık olduğunu vurguluyor.

YENİ BİR SİYASİ OLUŞUM MU GELİYOR?

Celayir’in “uygun şartlar” vurgusu, yeni bir parti hazırlığı iddialarını da gündeme taşıdı. Kulislerde, Celayir’in farklı illerden eski dava arkadaşlarıyla yeniden temas kurduğu ve Türkiye genelinde ses getirecek yeni bir siyasi hareket için nabız yokladığı konuşuluyor.

“MİLLETİMİZ İÇİN HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIM”

Cahit Celayir, açıklamasını “Milletimiz için her zaman göreve hazırım” sözleriyle tamamladı.

Siyasete dönüş konusundaki sinyalleri Elazığ’da merakla takip edilirken, kamuoyunun gözü kulağı Celayir’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrilmiş durumda.