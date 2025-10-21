Özgür Özel’den Bahçeli’ye Kıbrıs Cevabı: “Yavru Vatan Değil, Bağımsızdır”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 82. vilayet olarak tanımlamaya yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Özel, Kıbrıs’ın bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde KKTC’de gerçekleştirilen seçim sonuçlarını gündemine aldı. Bahçeli, 3 Ekim 2017 tarihli Meclis grup toplantısındaki sözlerini hatırlatarak, o dönemde söylediği “O zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda Misak-ı Milli uyanacak, 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin önünde hiçbir güç kalmayacaktır” ifadelerini revize ettiğini belirtti.

Bahçeli konuşmasında, aciliyet bakımından 81. plaka kodunun Düzce olduğunu, 82’nin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olması gerektiğini söyledi. Bu sözler, özellikle CHP kanadında tepkiyle karşılandı.

Özel’den Bahçeli’ye Yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli’nin açıklamalarına grup toplantısında cevap verdi. Özel, KKTC’deki seçimlerden memnun olduklarını belirterek, kazanan partiyi “kardeş partimiz” olarak nitelendirdi.

Özel, Bahçeli’nin Kıbrıs’a plaka numarası verme girişimini eleştirerek şunları söyledi:

“Bugün maalesef Kıbrıs’a plaka numarası vermeye, efendim 82. vilayetimiz Kıbrıs olsun demeye kalktı. Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret ediyor. Bu fevkalade yanlıştır. Dünyaya Kıbrıs’ı tanıyın diyorsanız, önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız.”

Özel, Bahçeli’nin Kıbrıs’a yönelik açıklamalarını yanlış bilgilendirme ve meşruiyet tartışması yaratma çabası olarak nitelendirdi.

Kıbrıs’ın Bağımsızlığına Vurgu

CHP’li Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin bir vilayeti değil, bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı:

“Yavru Vatan deyince ne hissediyorlar? Kardeş vatan, kardeş ülke deyince ne hissediyorlar? Buradan Yavru Vatan falan değil. Kimseye babalık, analık taslayacak halimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Bağımsız bir devlettir. İradesiyle güçlü bir devlettir. Türkiye’nin kardeş devletidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kardeşi gibi sevdiği bağımsız bir Türk devletidir.”

Özel, Kıbrıs’ta kazananın kardeş parti olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye ile ilişkilerde ortaya koyduğu serinkanlı dili olumlu bulduklarını ifade etti.

Bahçeli’nin Açıklamalarına Tepkiler

Bahçeli’nin Kıbrıs’ı “82. vilayet” olarak tanımlama girişimi, siyasi partiler ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP kanadı, Özel’in sözleriyle tepki gösterirken, bağımsız bir devlet olarak KKTC’nin iradesine saygı duyulması gerektiği mesajı verdi.

Sosyal medyada ve siyasi yorumlarda, Özel’in açıklamaları Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve Türkiye ile ilişkilerinin dengesi açısından önemli bir duruş olarak değerlendirildi.