Özel’in İstifa Edeceği İddiaları Yalanlandı

CHP’de, İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından yaşanan kriz, genel merkezi de harekete geçirdi. Parti yönetimi, olağanüstü toplanarak durum değerlendirmesi yaparken, Genel Başkan Özgür Özel’in istifa edeceği ve partinin “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”ndan çekileceği yönündeki iddialar da parti kaynaklarınca yalanlandı.

İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınması kararının ardından acil toplanan MYK toplantısı sonrası Genel Başkan Özgür Özel, Halk TV’ye katılarak açıklamalarda bulundu. Yayının ardından İstanbul’a geçen Özel’in, il yöneticileriyle bir araya gelerek önümüzdeki dönemdeki stratejileri belirleyeceği ifade edildi. Partideki genel kanı, İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin, 15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasıyla bağlantılı olduğu yönünde. Bu durum, partinin içindeki siyasi gerilimi daha da artırıyor.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, CHP’nin yakın dönem programında da değişikliklere gidildi. T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin bir kısmı iptal edildi veya formatları değiştirildi. Örneğin, pazar günü düzenlenecek olan maraton etkinliği iptal edilirken, 9 Eylül’deki “Kuruluş Konseri”nin adı “Dayanışma Konseri” olarak değiştirildi. Batıkent’te düzenlenecek olan konserde Suavi, Arif Sağ, Belkıs Akkale gibi 20 sanatçı sahne alacak.

En çok konuşulan konulardan biri olan Özgür Özel’in istifa edeceği iddiaları ise parti yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Parti kurmayları, Özel’in görevine devam ettiğini ve yeniden aday olabilmek için istifa etme gibi bir planının olmadığını belirtti. Ayrıca, CHP’nin “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”ndan çekileceği yönündeki söylentiler de yalanlandı. Parti yöneticileri, CHP’nin komisyondaki yerini koruyacağını ve çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.