Oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Özgür Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Aydemir Akbaş’tan acı haber geldi. İki gün önce, yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Akbaş, yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi. Kanseri defalarca yenen Akbaş, bu kez hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.