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Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdi

Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 10:15

İstanbul’da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı için basılan oy pusulası değişti. Yeni şablonda siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya “Bağımsız adaylar” ibaresi de eklendi.

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Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdi
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