Ormanlık Alanda Havai Fişek Yaktılar: Bursa’da 4 Kişi Gözaltında

Bursa’nın kalbinde, tarihi Tophane yamaçlarında havai fişeklerin sebep olduğu orman yangını korku dolu anlara neden oldu. Muradiye Devlet Hastanesi’nin karşısındaki alanda başlayan yangın, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

28 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi sınırlarında meydana gelen yangın, ilk belirlemelere göre atılan bir havai fişeğin kuru otları tutuşturması sonucu başladı. Alevler kısa sürede ağaçlık alana sıçrarken, çevrede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangının yayılmasını engelledi. Ancak olayın arka planı çok geçmeden aydınlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, olayla ilgili S.D., A.K., M.B. ve M.A. adlı 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelilerin havai fişekle eğlendikleri sırada ormanlık alanda yangına sebebiyet verdikleri belirtilirken, haklarında “kasıtsız yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, havai fişek atarak yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Olay, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medyada ise “eğlence uğruna doğayı yakmayın” çağrısı gündem oldu.