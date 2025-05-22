OĞUZ MURAT ACI’NIN BABASINDAN GELİNİNE SERT TEPKİ

Timur Cihantimur’un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası, gelini Şükriye Aci’nin yüklü bir tazminat karşılığında davadan vazgeçmesini ağır sözlerle eleştirdi. Acılı baba, “Torunum büyüdüğünde, ‘Beni babamın kanıyla mı besledin?’ diye sorarsa ne cevap vereceksiniz?” dedi.

Türkiye’nin gündemine oturan kazada yeni bir gelişme yaşandı. Estetik doktoru Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un kullandığı lüks otomobil, yol kenarına çekilmiş bir ATV aracına çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.

ANNESİYLE BİRLİKTE KAÇTI, TEPKİLER DİNMİYOR

Kazanın hemen ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne götürüldü. Türkiye’de haklarında açılan davada süreci takip eden kamuoyu, adaletin sağlanmasını beklerken Aci ailesinden gelen haber dikkat çekti.

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kazada yaralanan diğer müştekilerin, “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçmeleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Şükriye Aci’nin yüklü miktarda tazminat aldığı öne sürüldü.

ACI BABA GELİNİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekol TV’de bir sabah programına konuk olan Oğuz Murat Aci’nin babası, gelini Şükriye Aci’ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. 30 yıllık evladını kaybetmenin acısını yaşadığını belirten baba Aci, “Şükriye Hanım sadece 3 yıllık eşiydi, ben ise bir ömrü oğlumla geçirdim” ifadelerini kullandı.

Baba Aci konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim oğlumun 10 milyona yakın mal varlığı vardı. Havuzlu villada yaşıyordu, şimdi bu tazminat ona yetmedi mi? Yazıklar olsun. Torunum büyüdüğünde, ‘Bu para nereden geldi? Babamın kanıyla mı besledin beni?’ diye sorduğunda ne cevap verecek? Bu dava burada kapanmayacak.”

KAMUOYU TEPKİLİ: ADALET TİCARET KONUSU OLMAMALI

Kazayla ilgili dava süreci devam ederken, tazminat karşılığında şikayetlerin geri çekilmesi kamuoyunun adalet duygusunu zedeledi. Özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, “Parayla adalet satın alınamaz” yorumları yapıldı.