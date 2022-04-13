Melis Tatlıcıların Torunu aşk yasıyor

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen kalbini Mehmet Uygun’a kaptırdı. Uygun’un Türkiye’nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden Tatlıcı ailesinin torunu olduğu öğrenildi.

“Sadakatsiz” dizisinin Derin’i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Mekandan birlikte ayrılan ikili, aynı araca bindi. Bir anda flaşların patlamasıyla şoke olan Melis Sezen şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in Koç Üniversitesi’nden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.