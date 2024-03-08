TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu canından etti

İngiltere’de TikTok’ta gördüğü bir akımı deneyen 11 yaşındaki çocuk, zehirli gaz çekti. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İngiltere’de TikTok’ta gördüğü ‘Chroming Challange’ trendine uymak isteyen 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington hayatını kaybetti. Zehirli gaz çeken çocuk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tommie kurtarılamadı.
KALBİ DURAN ÇOCUK KURTARILAMADI
Tommie-Lee Gracie Billington isimli çocuk, bir arkadaşının evinde kimyasalların solunmasını içeren ‘kromlama’ denilen akımı denemeye çalıştı. Fenalaşan çocuk, eve gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirli gazı soluyan Tommie, kardiyak arrest geçirek ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.
TİKTOK SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin açıklama yapan TikTok sözcüsü ise, platformda böyle bir akımın yer almadığını söyledi. Sözcü, ‘kromlamanım’ TikTok’a özgü bir trend olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.
‘CHROMİNG CHALLENGE’ NEDİR?
Bu tehlikeli trend, boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi zehirli kimyasalları soluma eylemini içeriyor. Bu maddelerin solunması kısa süreli bir ‘uyuşturucu etkisi’ yaratabiliyor ve konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabiliyor.