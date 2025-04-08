Musk’ın X’ine Türk Tokadı! Bluesky’e Hücum!

Son günlerde boykot protestolarını paylaşan kullanıcıların hesaplarını askıya alan “X” (eski Twitter), büyük bir darbe aldı. Aralarında Cem Yılmaz’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim, hesaplarının kapatılmasıyla tepki gösterdi ve alternatif platform Bluesky’a geçtiklerini duyurdu.Cem Yılmaz ve Diğer Ünlüler X Hesaplarını Kapatıyor Son dönemde, “X” platformunda boykot çağrılarını paylaşan hesapların askıya alınması, büyük bir tartışmaya yol açtı. Sosyal medya platformunun, boykot protestolarını destekleyen kullanıcılarının hesaplarını kapatması, milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimleri de etkiledi. Cem Yılmaz, Melis İşiten, Farah Zeynep Abdullah, Kalben, Müjde Uzman, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Şahan Gökbakar, Enis Arıkan, Sedef Avcı, Demet Evgar, Deniz Seki ve Mesut Sure gibi ünlüler, X hesaplarını kapatarak Bluesky’a geçtiklerini duyurdu.Elon Musk’ın X’ine Sansür Tepkisi Sansür iddialarıyla gündeme gelen ve Elon Musk’a ait olan X platformu, iktidar yanlısı bir tutum sergileyerek muhalif hesapları hedef alıyor. Cem Yılmaz’ın 16 milyon kişilik X hesabı askıya alınırken, bu durum “takipçilerine kendini affettirme çabası” olarak yorumlandı. Yılmaz’ın alternatif platform Bluesky’a geçişi, Türk internet kullanıcıları arasında “Bluesky’a hücum” kampanyasına yol açtı.Bluesky’ın Arka Planı ve Avantajları Bluesky, Jack Dorsey tarafından kurulan bir sosyal medya platformu olarak, X’e alternatif olarak geliştirilmişti. Platform, kullanıcılarına daha az sınırlama getiren ve sansür edilmesi zor bir alan sunuyor. Bluesky’ın, belirli bir şirketin kontrolünde olmaması, siyasi iktidarların platformu manipüle etmesini engelliyor. Bu özellikleri nedeniyle, Bluesky hızla popülerleşiyor.WhatsApp da Hedefte! Türk internet kullanıcılarının sosyal medya platformlarındaki değişim yalnızca X’ten Bluesky’a geçmekle sınırlı değil. WhatsApp da son dönemde artan eleştirilerin hedefi olmuş durumda. AKP hükümeti, WhatsApp’a yönelik olarak yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor ve sosyal medya firmalarına çeşitli baskılar uyguluyor. WhatsApp’ın gizlilik sorunları ise kullanıcıları tedirgin ediyor.Signal Yükseliyor WhatsApp’a karşı duyulan güven kaybı, Signal uygulamasının yükselmesine yol açtı. Signal, uçtan uca şifreleme ve yüksek gizlilik vaatleriyle ön plana çıkıyor. Signal, kullanıcı verisi toplamamayı ve açık kaynaklı yapısıyla güvenliği artırmayı vaat ediyor. Türkiye’de de hızla yayılan Signal, WhatsApp’a karşı güvenli bir alternatif olarak görülüyor.Kaynak: www.medyaradar.net