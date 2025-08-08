  1. Haberler
  3. MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, ERDOĞAN’A SANSÜRLENEN MEKTUBUNU SORDU!

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, ERDOĞAN’A SANSÜRLENEN MEKTUBUNU SORDU!

AÇILIM SÜRECİNE YENİDEN TEPKİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun revize edilmiş halini eleştirdi. İlk versiyonda yer alan ekonomik ifadelerin çıkarıldığını belirten Dervişoğlu, “Bu sürecin sonunda bolluk gelecek türünden gizli mesajlar vermek Cumhurbaşkanı’na yakışmaz” dedi.

“DEVLETİN BAŞI OLARAK ÇIKIŞ ARADIĞINIZDA BURADAYIZ”

Dervişoğlu, mektubunda “Siz Türkiye’yi terörden kurtarmıyor, teröristlerin istek ve emellerinin surda gedik açmasına göz yumuyorsunuz” diyerek iktidarın politikalarını eleştirdi. “Şahıs olarak değil belki ama devletin başı olarak çıkış aradığınızda biz görevimizin başında olacağız” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

 

