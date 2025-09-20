Muğla’daki Yangınlarda Tahliyeler Sürüyor: 218 Ev Boşaltıldı!

Muğla’nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Ekipler, 218 evi boşaltırken, 582 kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

Müdahale Çalışmaları

Önceki gün 8 farklı noktada çıkan yangınlardan 6’sı kontrol altına alındı. Ancak Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık bölgelerinde söndürme çalışmaları devam ediyor. Hem havadan hem karadan müdahale sağlanıyor.

Vali’den Son Durum

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlarla ilgili açıklamada bulundu:

“Ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 arazöz, 24 kara aracı, 4 iş makinesi ve 144 personel; 2 uçak ve 3 helikopter ile müdahale ettik.”

Antalya’da Da Yangın

Antalya’nın Alanya ilçesi, Yaylakonak ve Şıhlar Mahallesi’nde başlayan yangınlar nedeniyle Şıhlar Mahallesi boşaltıldı. 7 vatandaş güvenli bölgeye taşındı. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, ekiplerin 20 kişilik bir grupla yangına müdahale ettiğini ve mahalledeki evlerin henüz zarar görmediğini belirtti.

Tahliyeler Devam Ediyor

Muğla: 218 ev, 582 kişi tahliye edildi.

Antalya: Şıhlar Mahallesi boşaltıldı, 7 kişi güvenli bölgeye alındı.

Yangın söndürme çalışmaları tüm ekiplerle devam ediyor.