  3. “Erkek Değil” Diyen Kadının Nafaka ve Tazminatı İptal Edildi

“Erkek Değil” Diyen Kadının Nafaka ve Tazminatı İptal Edildi

İstanbul’da bir boşanma davasında kadının lehine verilen nafaka ve tazminat kararları Yargıtay tarafından iptal edildi. Karar, kadının kocasına ailesinin yanında “Halil erkek değil, yapamadı” demesi üzerine alındı.

Mahkeme Kadını Haklı Bulmuştu

Aile mahkemesi, erkeğin annesinin evliliğe müdahalesi ve kadına ilgisizliği nedeniyle erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bulmuş, kadına maddi ve manevi tazminat ile nafaka hakkı tanımıştı.

Yargıtay Sözleri Kusurlu Buldu

Karşı dava açan koca, eşinin sözlerinin kendisini küçük düşürdüğünü belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay, kadının sözlerinin kusurlu olduğu sonucuna vararak, tarafları eşit kusurlu kabul etti.

Nafaka ve Tazminat İptal

Böylece kadına verilen nafaka ve tazminat kararları geçersiz sayıldı. Yargıtay’ın kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

