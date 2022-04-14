Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”

Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”
2 views
14 Nisan 2022 - 15:38

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok eden bir olay meydana geldi. İzmir Gaziemir’de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. İddialara göre; bir iş yerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Derya Cihan; işverenleri tarafından dolandırıldı. Sosyal medyaya da sıçrayan iddialara göre, Derya Cihan’ın işverenleri kadınların paralarını alarak dolandırıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, dolandırıcılık iddialarına Müge Anlı’dan sert tepki. İzmir’de meydana gelen olayda, peş peşe gelen telefonların ardından baba oğulun dolandırcılık yaptığı iddia edildi. Çalıştırdığı kadınların duygularıyla oynayarak onlardan para topladığı iddia edilen Kenan Taşkın’a Müge Anlı ateş püskürdü.

Derya Cihan 2020 yılında bir iş başvurusunda bulundu ve inşaat firmasında çalışmaya başladı. Baba oğulun işlettiği şirkette, yeni bir aşka yelken açan Derya Cihan, şirketin sahiplerinden Tayfun Taşkın isimli şahsın kendisine ilgi göstermesine kandı.

Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti.

Derya Cihan’a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; “Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var.” diyerek stüdyodakileri şoke etti.

BABA OĞUL PARA İSTEMİŞLER
Birçok bahaneyle para istemeye devam eden patronu ve patronunun babası tarafından dolandırıldığını iddia eden Derya Cihan, bu şekilde onlarca kadının mağdur olduğunu öğrendi.

Organize bir şekilde dolandırıcılık olduğunu iddia eden Derya Cihan; kadınların gençse oğlunun devreye girdiğini, kadınların yaşı ileriyse ise babanın kadınları kendisine aşık ettiğini söyledi. İddialara göre; “Rahmetli anneme çok benziyorsun, senin de kızın var” şeklinde ifadelerle bağlantı kuran ve aşık olan kadınlar, çeşitli bahanelerle binlerce lira ödeme yaptılar.

Programa telefonla bağlanan Fatma Büyükok isimli bir kadın, Derya Cihan’ın anlattıklarının benzerini yaşadığını duyurdu. Kadının ifadesi ise Tayfun’un babası Kenan Taşkın’ın “Ölen eşime çok benziyorsun” ifadeleriyle aynı şekilde para istediği oldu.

TELEFONLA BAĞLANDI
İddiaların odağındaki kişi Kenan Taşkın ise canlı yayına telefonla bağlandı. İlişki iddialarının hiçbirini kabul etmediğini söyleyen ve paraya ihtiyacı olduğu için borç istediğini söyleyen Kenan Taşkın’a Müge Anlı tepki gösterdi.

“Yanınızda çalışan kadınlardan niye para istiyorsunuz” diyen Müge Anlı stüdyoda ateş püskürdü. “Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız diyen Anlı, “Burası mahkeme kapısı değil, burası insanların mağduriyetlerini paylaştığı yer. Siz de kadınların duygularıyla oynayarak bu paraları toplamışsınız. Bir siz için, bir de oğlunuz için arıyorlar. Yaptığınızdan biraz utanın, boynunuzu eğin, mahcubum deyin. Bu hayatta mahcubiyet denen birşey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır. Yüzünüz kızarsın.” sözlerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli olduNBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
Ruslar kendi yoldaşlarını böyle havaya uçurdu!Ruslar kendi yoldaşlarını böyle havaya uçurdu!
Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı!Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı!
Herkesin ‘Kim bu?’ dediği adam…Herkesin ‘Kim bu?’ dediği adam…
Ukrayna Rusya’nın amiral gemisi Moskva’yı vurdu! Peş peşe flaş açıklamalarUkrayna Rusya’nın amiral gemisi Moskva’yı vurdu! Peş peşe flaş açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EDA’NIN TATİL KEYFİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil, bikinili pozunu paylaştı! “Yaz kızıyım ben”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da koronavirüs salgınında son durum! İl Sağlık Müdürü paylaştı: Umutlandıran gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı et için destek ödemesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !