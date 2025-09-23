MHP Lideri Bahçeli: İslam Dünyası Ortak Savunma Gücü Kurmalı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 65 bin 344 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in nihai hedefi Türkiye’dir. Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır” dedi.

“Filistin’in Güvenliği, Türkiye’nin Güvenliğidir”

Bahçeli, İsrail’in bölgede yürüttüğü saldırıların sadece Filistin’i değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit ettiğini ifade etti. “Filistin’in güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir” diyen Bahçeli, mazlum halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıktı.

“İsrail Vekâlet Savaşlarıyla Türkiye’yi Çevreliyor”

Bahçeli, İsrail’in Suriye’den Doğu Akdeniz’e, Kıbrıs’tan Mescid-i Aksa’ya kadar birçok bölgede Türkiye’nin karşısına çıktığını söyledi. “İsrail, bölgede Türkiye’ye karşı bir vekalet savaşı yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

“Artık Sert Ültimatom Verilmeli”

MHP Genel Başkanı, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, askeri seçenek de dahil olmak üzere sert adımlar atılması gerektiğini söyledi:

“Netanyahu hükümeti derhal ateşkes ilan etmeli, Filistin topraklarından çekilmeli, yıkımın tazminini üstlenmelidir. Aksi halde İsrail meşru bir hedef haline gelecektir.”

“ABD İsrail’in Suçlarına Ortak”

Bahçeli, ABD’nin İsrail’in tüm saldırılarında yanında olduğunu belirterek, “ABD de bu suçlara ortaktır. İslam dünyası ABD’ye daha güçlü tepki göstermeli, ekonomik baskı araçlarını kullanmalıdır” dedi.

“Türkiye’nin Politikaları Takdire Şayan”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumuna da değinen Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Gazze konusunda ortaya koyduğu insani, vicdani ve tutarlı politikalar takdire şayandır. Türkiye, Orta Doğu’da barışın savunucusudur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İsrail’in saldırıları sürerse Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde harekete geçeceğini de vurguladı.