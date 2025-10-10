MEB’TEN YENİ KIYAFET DÜZENLEMESİ: ÖĞRETMENLER ARTIK TAYT!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bakanlığın yayımladığı genelgeyle birlikte öğretmenlerin kamu görevlisi kimliğine uygun, sade ve profesyonel bir görünüm sergilemesi zorunlu hale getirildi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu genelge kapsamında öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, şalvar, mini etek ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle okula gelmelerinin yasaklandığını açıkladı.

Yeni Eğitim Yılında “Kılık-Kıyafet Denetimi” Dönemi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, öğretmenlerin toplumda örnek bir duruş sergilemesinin önemine dikkat çekilerek, “Eğitim camiasında görev yapan tüm personelin, görevlerinin saygınlığına uygun biçimde giyinmeleri esastır” ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda il milli eğitim müdürlükleri, okullarda denetimlerin sıklaştırılması ve kıyafet standartlarının korunması yönünde talimat aldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, yaptığı açıklamada uygulamanın detaylarını paylaşarak, öğretmenlerin artık mevzuata aykırı kıyafetlerle derslere katılmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Öncü, “Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerimizin kılık ve kıyafetleri konusunda daha titiz davranılması gerektiğiyle ilgili genelge yayımlandı. Biz de bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık, gerekli bilgilendirmeleri yaptık” dedi.

“Kamu Görevlisine Yakışır” Kıyafet Vurgusu

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlerin, resmi kurum çalışanı statüsüne uygun olarak klasik tarzda, sade ve temiz kıyafetler tercih etmesi bekleniyor. Kadın öğretmenlerin mini etek, tayt veya aşırı dar kıyafet giymesi yasaklanırken, erkek öğretmenlerin de kot pantolon, tişört veya uzun sakal gibi serbest tarzlardan kaçınması isteniyor. Ayrıca, okul yönetimleri ve müfettişlerin bu kurallara uymayan öğretmenler hakkında tutanak tutabileceği belirtiliyor.

Bolu’da Güvenlik ve Eğitim Standartları da Gözden Geçiriliyor

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, yalnızca kıyafet düzenlemesiyle değil, okul güvenliğiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kentteki okulların deprem ve yangın güvenliği bakımından iyi seviyede olduğunu belirten Öncü, “Okullarımızda iş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenli denetimler yapılmaktadır. Kantinlerden yangın merdivenlerine kadar tüm alanlarda kontroller sürüyor. 24 okulumuzda güçlendirme ve yık-yap çalışması önerdik, 17’si şu anda Pamukkale Üniversitesi’nden gelen uzman ekiplerce inceleniyor” ifadelerini kullandı.

Eğitimde Yeni Dönem: Disiplin ve Güvenlik Birlikte

MEB’in yeni kıyafet düzenlemesi, eğitimde disiplinin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Öğretmenlerin toplumun örnek bireyleri olarak öğrencilere davranış ve görünüm açısından rol model olması gerektiğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, bu kararın tüm illerde uygulanacağını bildirdi.

Yeni uygulamanın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla ülke genelinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.