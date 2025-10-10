FURKAN KARABAY DUYURDU: ALİ KOÇ, CEZAEVİNDE ATİLLA CİNER’İ ZİYARET ETTİ

Silivri 9 Nolu Cezaevi, bu kez iş dünyasının yakından takip ettiği bir ziyaretle gündeme geldi. Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Ali Koç’un, Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ciner’i cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu. Karabay’ın paylaşımına göre ziyaret, 11:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleşti ve Silivri Cezaevi’nin dört duvarı arasında yaşanan bu sürpriz, cezaeviyle ilgili kulislerde konuşulan detaylara da ışık tuttu. Karabay, paylaşımında, “Duvarlar; görmek isteyen gözlerin görmesine, duymak isteyen kulakların duymasına engel olamıyor” ifadelerine yer vererek ziyaretin dikkat çekici boyutunu vurguladı.

Soruşturmanın Arkasındaki Süreç

Atilla Ciner’in cezaevine düşmesinin temel nedeni, geçtiğimiz yıl Can Holding üzerinden başlatılan finansal suç soruşturması. Can Holding’in 575 milyon dolara Ciner Medya’yı satın almasıyla başlayan süreç, kara para aklama ve kaynağı belirsiz paraların transferi iddialarını gündeme getirdi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Ciner Holding’in yöneticileri ve Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner hakkında tutuklama kararı alındı. Bu durum, Türkiye iş ve medya çevrelerinde büyük bir tartışma konusu oldu.

Ali Koç’un Ziyareti ve Sosyal Yankılar

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Koç’un cezaevinde Atilla Ciner’i ziyaret etmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ziyaret, birçok kişi tarafından iş dünyasında dayanışmanın ve destek ağlarının göstergesi olarak yorumlandı. Öte yandan, bu ziyaret soruşturmaya ilişkin kamuoyunda farklı yorumlara da yol açtı ve cezaevinde gerçekleşen görüşmelerin şeffaflığı ve amaçları tartışma konusu oldu.

“Bir Devlet Büyüğümüz İstedi” İddiası

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka detayı ise Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın açıklaması oldu. Can, Ciner Medya’yı satın alma süreciyle ilgili olarak, “Bir devlet büyüğümüz istedi” diyerek, sürecin ardında devletle bağlantılı bir talebin olduğunu dile getirdi. Ancak savcılığın bu kişinin kim olduğuna dair soru sormaması, tartışmaları daha da artırdı.

Toplumsal ve Medya Etkisi

Bu gelişmeler, iş dünyası ve medya çevrelerinde önemli yankılar uyandırırken, Ali Koç’un cezaevindeki bir iş insanını ziyaret etmesi, hem iş dünyasında dayanışma mesajı olarak görüldü hem de soruşturmanın kamuoyunda yarattığı merak ve spekülasyonları artırdı. Ziyaretin detayları ve sonuçları, önümüzdeki günlerde medya ve iş dünyası tarafından yakından takip edilecek gibi görünüyor.