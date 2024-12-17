MEB’den Skandal Genelge: Kız Öğrencilerine Ön Koltuk Yasak İddiası

Son günlerde, Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bir okulda uygulamaya konulan genelge, büyük tepki topladı. İddiaya göre, söz konusu genelgeye göre, okul servislerinde kız öğrencilere ön koltukta oturma yasağı getirildi. Bu gelişme, sadece eğitim camiasında değil, tüm Türkiye’de tartışma yarattı. Peki, MEB’in kız öğrenciler için getirdiği bu yasak ne anlama geliyor ve bu uygulamanın gerekçeleri neler?

Skandal Genelge: Kız Öğrencilerine Ön Koltuk Yasak

Hatay’ın Antakya ilçesinde okullarda servis kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı iddia ediliyor. Bu düzenleme, kız öğrencilerin okul servislerinde ön koltuklarda oturmalarını yasaklıyor. İddiaya göre, 13 Kasım 2024 tarihli yazıda, okul yöneticilerine bu konuda öğrencilere uyarı yapmaları talimatı verildi. Yazının içeriği ise “kız öğrenciler ön koltuklarda oturmasın” şeklinde açık bir ifade taşıyor. Bu durumu öğrenen veliler ve eğitimciler, uygulamanın temel gerekçesini sorgulamaya başladı.

Emek Partisi’nden Tepki: “Ne Amaçla Yapıldı?”

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, MEB’in söz konusu düzenlemesine tepki göstererek, bu uygulamanın amacının ne olduğunu sorguladı. Karaca, yaptığı açıklamada, “Eğer bu düzenleme, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldıysa, daha etkili ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini” ifade etti. Ayrıca, eğitimcilerin ve velilerin bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalmalarının doğru olmadığını vurguladı.

Uygulamanın Gerekçesi Ne Olabilir?

Bazı iddialara göre, kız öğrencilerin ön koltuklarda oturmamaları talimatının, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiği öne sürülüyor. Ancak bu gerekçenin ne kadar geçerli olduğu konusunda ciddi şüpheler bulunuyor. Eğitimciler ve uzmanlar, bu tür uygulamaların öğrencilerin özgürlüklerini kısıtladığını ve cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediğini savunuyor. Üstelik bu düzenlemenin, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen büyük depremler sonrası, Antakya ve çevresindeki okullar için uygulamaya koyulmuş olması, süreci daha da tartışmalı hale getiriyor.

Veliler ve Öğrenciler Ne Düşünüyor?

Yeni düzenleme, başta veliler olmak üzere pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok veli, çocuklarının haklarının ihlal edildiğini ve bu tür yasakların hiçbir mantıklı gerekçesi olmadığını belirtiyor. Kız öğrenciler ise, bu yasağın özgürlüklerini kısıtladığını ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ediyor.

MEB’in Cevabı Ne Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. MEB’in, kız öğrenciler için getirdiği yasaklamayı geri alıp almayacağı ya da uygulamanın gerekliliğine dair bir açıklama yapıp yapmayacağı, kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılacak gibi görünüyor. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği gibi temel ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin etkileri uzun süre konuşulacağa benziyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/