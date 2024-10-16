Malatya’da 5.9 büyüklüğünde korkutan deprem

Malatya’nın Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER