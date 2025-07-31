LAMA ANTİKORLARI ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE UMUT OLDU!

Fransız araştırmacılar, dünya genelinde 65 milyona yakın kişiyi etkileyen şizofreni hastalığına karşı yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Güney Amerika kökenli lamalardan elde edilen özel antikorlar (nanobody), beyin bariyerini geçerek sinirsel aktiviteleri düzenleyen nörotransmiterleri etkileyebiliyor. Bu buluş, nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Tedavi Umudu Nanobody ile Doğdu

Fonksiyonel Genomik Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalarda, nanobody’lerin damar ya da kas yoluyla enjekte edildiğinde kan-beyin bariyerini aşarak beynin ilgili bölgelerine ulaştığı gözlemlendi.

Üstelik bu antikorlar daha önce COVID-19 ve SARS gibi virüslerle mücadelede de başarı göstermişti.

Fare Deneyleri: Şizofreni Belirtilerinde Gözle Görülür İyileşme

Fareler üzerinde yapılan iki bağımsız testte, tek enjeksiyon sonrası bilişsel işlevlerde iyileşme gözlendi. Etkinin bir hafta süresince devam ettiği belirtiliyor.

Şizofreni Gerçeği

Türkiye’de yaklaşık 800 bin ,

, Dünya genelinde 65 milyon şizofreni hastası bulunuyor.

Nanobody teknolojisinin şizofreni tedavisinde klinik çalışmalara taşınması, milyonlarca birey için yeni bir umut olabilir.

Şizofreni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni; gerçeklik algısında bozulmalar, halüsinasyonlar ve sosyal çekilme gibi belirtilerle seyreden ciddi bir ruhsal rahatsızlıktır. Genetik, çevresel, kimyasal ve yapısal faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkar.

Tedavi sürecinde antipsikotik ilaçlar, psikoterapi, sosyal destek programları ve yaşam tarzı düzenlemeleri öne çıkar.