KYK Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Yurtlarına Kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri bilgilendirdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

YKS sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelere yerleşen adaylar için KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak yurt sonuçlarını görebiliyor. Başvuru sonuçları ayrıca mail veya basılı olarak gönderilmedi.

Yerleşemeyen öğrenciler için yedek aday listesi oluşturulacak ve belirlenen takvim doğrultusunda yedekler yurtlara yerleştirilecek. Bakanlık, öğrencilerin yedek sonuçları ve kayıt tarihlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Adayların, 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yurtlarına resmi olarak yerleşmiş olacak.

