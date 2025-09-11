CHP İstanbul İl Kongresi’nde Mahkeme Kararı!

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmek amacıyla açtığı dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, kararında kongrenin yasal çerçevede gerçekleştiğini belirterek, başvurunun hukuki dayanağının yetersiz olduğunu vurguladı. Karar, istinaf yoluna açıktır ve partinin avukatları bu süreci yakından takip edecek.

Kayyum Ataması ve Yönetim Tartışmaları

Geçtiğimiz süreçte İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden uzaklaştırmış ve kongrede oylama sürecinde hile iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi, kayyum olarak Gürsel Tekin’i atadı ve ekibinin çalışmalarına başlamasını sağladı.

Kayyum atamasının ardından CHP içinde İstanbul İl Başkanlığı’nın binasıyla ilgili ciddi bir tartışma yaşandı. Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası, kayyum ekibi tarafından polis koruması eşliğinde kullanıma alındı. Parti yönetimi ise kongre ve yeni yönetim sürecinde Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasını geçici il başkanlığı adresi olarak belirledi.

Kongre Süreci ve Yeni Düzenlemeler

CHP Genel Merkezi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceğini ve kongre tamamlanıp yeni il başkanı seçilene kadar Özgür Çelik’in mevcut çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Sarıyer’deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi.

Parti yetkilileri, mahkeme kararına rağmen kongrenin yasal çerçevede yapılacağını ve tüm delegelerin sürece dahil olacağını ifade etti. Bu adımlar, CHP’deki kayyum süreci ve il yönetimindeki tartışmaların çözümü için kritik öneme sahip.

İstinaf ve Gelecek Adımlar

Mahkeme kararının ardından CHP avukatları, olası istinaf başvurusunu değerlendireceklerini açıkladı. Bu süreç, İstanbul’daki il yönetimi ve parti içi dengeler açısından belirleyici olacak.

CHP İstanbul İl Kongresi tartışmaları, parti içindeki delegeler, kayyum ekibi ve Genel Merkez arasındaki güç mücadelesinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Mahkeme kararının ardından partideki gözler, Olağanüstü İl Kongresi’nin tarihine ve yapılacak yeni seçim sürecine çevrildi.