KÜTAHYA SİMAV’DA DEPREM FIRTINASI: 17 SAATTE 234 ARTÇI

Kütahya Simav’da dün 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre, ana şoktan sonraki 17 saatte büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla artçı kaydedildi.

Depremler İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk binada hasar oluştuğunu ve Simav ile Hisarcık’ta bazı binalarda çatlaklar meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede olumsuz bir durum olmadığını ve tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bölgede artçı sarsıntılar, Ağustos ayında Balıkesir Sındırgı’da yaşanan 6.2’lik depremden sonra da devam ediyor.