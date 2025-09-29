Kırmızı Et Fiyatları Uçtu: Maaş Artışları Yetersiz Kaldı

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kırmızı et fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Gürer, son 1 yılda dana ve kuzu etine yapılan zam oranlarının yüzde 100’ü geçtiğini, bu artışın asgari ücret ve emekli maaşı artışlarının yaklaşık 3 katı olduğunu vurguladı.

UKON verilerine göre, 2 Ocak 2025’te dana yağsız etin fiyatı 374 TL, kuzu yağsız etin fiyatı ise 443 TL idi. Bugün ise dana etinin fiyatı 468 TL’ye, kuzu eti 508 TL’ye yükseldi. Gürer, son dokuz ayda dana etinde 94 TL, kuzu etinde 65 TL fiyat artışı yaşandığını söyledi.

CHP’li vekil, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışlarının yüzde 27 civarında olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşların maaşları ete yapılan zammın yanında yetersiz kalıyor, ulaşım ve gıda maliyetleri ciddi şekilde artıyor” dedi. Gürer, halkın açlık sınırının altında maaşla hayatını sürdürmekte zorlandığını da belirtti.