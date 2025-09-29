  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Kırmızı Et Fiyatları Uçtu: Maaş Artışları Yetersiz Kaldı

Kırmızı Et Fiyatları Uçtu: Maaş Artışları Yetersiz Kaldı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kırmızı et fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Gürer, son 1 yılda dana ve kuzu etine yapılan zam oranlarının yüzde 100’ü geçtiğini, bu artışın asgari ücret ve emekli maaşı artışlarının yaklaşık 3 katı olduğunu vurguladı.

UKON verilerine göre, 2 Ocak 2025’te dana yağsız etin fiyatı 374 TL, kuzu yağsız etin fiyatı ise 443 TL idi. Bugün ise dana etinin fiyatı 468 TL’ye, kuzu eti 508 TL’ye yükseldi. Gürer, son dokuz ayda dana etinde 94 TL, kuzu etinde 65 TL fiyat artışı yaşandığını söyledi.

CHP’li vekil, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışlarının yüzde 27 civarında olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşların maaşları ete yapılan zammın yanında yetersiz kalıyor, ulaşım ve gıda maliyetleri ciddi şekilde artıyor” dedi. Gürer, halkın açlık sınırının altında maaşla hayatını sürdürmekte zorlandığını da belirtti.

Kırmızı Et Fiyatları Uçtu: Maaş Artışları Yetersiz Kaldı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp