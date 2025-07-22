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Türkiye’nin Eurofighter Alımında Son Aşamaya Gelindi

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Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek için başlattığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında önemli bir aşamaya geldi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın haberine göre, Türkiye’nin yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için 5,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamasına çok az kaldı. Anlaşmanın, bu hafta içinde açıklanabileceği belirtiliyor.

Ankara’da gündemi meşgul eden bu gelişme, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında resmileşebilir. Anlaşmanın detayları ve kesin uçak sayısı henüz netleşmemekle birlikte, İngiltere ve Almanya’nın süreçte olumlu tavır sergilemesi dikkat çekiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın ise yıl sonuna kadar Türkiye ile inceleme ve test planı anlaşması imzalamayı hedeflediği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Eurofighter Typhoon satışına olumlu baktığını dile getirmişti. Yetkililer, Türkiye’nin bir an önce uçakları teslim almak istediğini ve taraflar arasında görüşmelerin hızla ilerlediğini vurguluyor.

Özetle, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alımında sona gelindi ve taraflar arasında resmi imza atılması için son adımların atıldığı ifade ediliyor. Gözler, bu hafta yapılacak olası anlaşma açıklamasına çevrildi.

Türkiye’nin Eurofighter Alımında Son Aşamaya Gelindi
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