Erkan Kork’tan Meltem Beydilli’ye Milyonlar Akmış!

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork hakkında hazırlanan 255 sayfalık iddianame, Türkiye’nin gündemine oturan çarpıcı bilgiler içeriyor. İddianame, ünlü oyuncu Meltem Beydilli’nin kısa sürede elde ettiği büyük serveti ve suç örgütü içindeki rolünü gözler önüne seriyor. Dosyaya göre, Beydilli’nin herhangi bir gelir getirici işi olmamasına rağmen kısa sürede milyonlarca liralık servete kavuşması dikkat çekiyor. İddianamede Beydilli’nin “ara istasyon” görevi gördüğü ve suçtan elde edilen gelirleri sistem içinde topladığı, sonra başka hesaplara aktardığı tespit edildi.

Soruşturma ve Şüpheliler

14 Mart’ta başlatılan soruşturma kapsamında Pozitifbank, PayFix ve Flash TV dahil olmak üzere toplam 23 şirkete el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 51 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK raporları, PayFix üzerinden 80 binden fazla şüpheli hesaba milyarlarca lira transfer edildiğini ortaya koydu. Savcılık, Kork’un “suç örgütü kurmak”, “yasa dışı bahis oynatmak” ve “kara para aklamak” suçlarından en az 20 yıl hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Meltem Beydilli’nin Rolü

İddianameye göre Meltem Beydilli, Kork’un sevgilisi olduğu iddia edilen Hülya Turan’ın kızı ve sistemin içinde aktif bir görevli. Beydilli, MASAK şüpheli işlem bildirimlerini takip eden Uyum yardımcısı olarak görev yaparken, aynı zamanda www.sikayetimvar.com sitesinden gelen şikâyet ve taleplerin yönetiminden sorumluydu.

Gizli tanık “Cesur”, Beydilli’nin hem site hem de şirket içi işlemlerde kilit rol oynadığını, Kork’un site sahibine yaptığı ödemeler karşılığında olumsuz şikâyetlerin kaldırıldığını ve şikâyet sahiplerinin bilgilerinin paylaşıldığını aktardı.

O SMS Sistemi Ortaya Çıkardı

İddianamede dikkat çeken bir diğer detay, 2022 yılında ele geçirilen WhatsApp yazışmaları. Yazışmalarda, Hülya Turan’ın Kork’a gelen SMS şifresini Beydilli’ye iletmesi talimatı yer aldı:

Hülya Turan: Sana mail attım. Canlı destek sorularını onlara bir göz atarsın, Meltem de ben de yatacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı?

Erkan Kork: Sen sadece sana gelen SMS şifresini Meltem’e gönder, o halledecek.

Bu mesaj, Beydilli’nin doğrudan başkalarının banka hesabı üzerinde işlem yapabilecek kadar sistemin içinde yetkili biri olduğunu ortaya koyuyor. İddianameye göre Kork’tan gelen 2.560.148 TL, Turan’dan gelen 1.527.500 TL ve diğer kişilerden gelen binlerce TL, Beydilli’nin “toplayıcı ve maskeleyici ara istasyon hesabı” işlevi gördüğünü kanıtlıyor.

Lüks Yaşam ve Gelir Uyumsuzluğu

Beydilli’nin gelir beyanıyla açıklanamayan lüks yaşamı da dikkat çekiyor. 2020 ve 2023 model iki Mercedes-Benz marka araca sahip olan oyuncunun, iddialara göre oyunculuk veya başka gelir getirici bir faaliyeti bulunmuyor. İddianame, Beydilli’nin sistem içindeki rolü sayesinde büyük miktarda parayı kendi hesabında biriktirdiğini ve daha sonra başka hesaplara aktardığını belirtiyor.

Suç Örgütü ve Kara Para Aklama İddiaları

İddianame, Erkan Kork ve çevresindeki kişilerin kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonlarını nasıl organize ettiklerini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Meltem Beydilli’nin de sistemin aktif bir parçası olduğu, hem dijital hem de finansal işlemlerde kritik görevler üstlendiği ifade ediliyor.

Soruşturma ve iddianame, Türkiye’de dijital para transferleri, kara para aklama ve yasa dışı bahis alanlarındaki suç örgütlerinin işleyişine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Beydilli’nin rolü, sadece yüksek gelir elde etmekle sınırlı kalmayıp, sistemin yönetimi ve şikâyetlerin manipülasyonunda aktif bir görev aldığını da gözler önüne seriyor.