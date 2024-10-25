Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kayseri’de A.E’nin kullandığı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada A.E’nin kullandığı otomobilde bulunan 47 yaşındaki S.S., olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYEN KALDIRILDI
Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.