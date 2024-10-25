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Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 15:25

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kayseri’de A.E’nin kullandığı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada A.E’nin kullandığı otomobilde bulunan 47 yaşındaki S.S., olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYEN KALDIRILDI

Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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