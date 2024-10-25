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Isparta’da 5 metreden düşen çocuk kıl payı kurtuldu

Isparta’da 5 metreden düşen çocuk kıl payı kurtuldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 14:57

1’inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki Ömer Erdem Yenican, ailesinin yüreğini ağzına getirdi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Cami Mahallesi’ndeki bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan Esra Yenican mutfaktayken, oturma odasının penceresini açan oğlu Ömer Erdem, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Binanın altındaki kafenin sundurma demir profiline çarptıktan sonra beton zemine düşen Yenican, ağlamaya başladı.

Yenican’ı gören kafedekiler, müdahale edip başına buz koydu.

Esra Yenican, sesleri duyup aşağı bakınca durumu fark edip, oğlunun yanına koştu.

“OĞLUMUZUN DURUMU İYİ”

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürülen Ömer Erdem Yenican’ın tetkiklerinde, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Yenican, tedavisi sonrası eve gönderildi.

Esra Yenican, “Mutfakta yemek hazırlıyordum, Ömer Erdem oturma odasında televizyon izliyordu. Kanepe ile pencere arasında camın açılma açısı o kadar küçük ki Ömer Erdem’in oradan nasıl geçtiğini, camı nasıl açtığını halen düşünemiyorum. Allah’a şükür oğlumuzun durumu çok iyi.” dedi.

“DEMİRE TAKILDI, SONRA YERE DÜŞTÜ”

Olayın görgü tanığı Ahmet Emir Akcan da “İçeride oturuyorduk. Bir anda ‘küt’ diye ses geldi. İçerideki bir abi koştu. Çocuk burada yerde yatıyordu. Bir baktık annesini çağırdık. Demire takıldı, sonra yere düştü, kafasını vurdu. Durumu da iyiymiş. Allah korudu diyelim. 1’inci kattan düştü. Cam açıktı zaten. Sesi duyduk, önümüzdeydi çocuk. Kafasına buz bastık. Ambulans geldi” diye konuştu.

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