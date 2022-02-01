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İzzet Antebi – Tuvana Türkay aşkında yeni gelişme

İzzet Antebi – Tuvana Türkay aşkında yeni gelişme
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11 Mayıs 2022 - 15:04

Gençliğinde hızlı bir playboy olan İzzet Antebi boşandıktan yedi ay sonra sahalara geri döndü ve oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı.

İki ay önce bir arkadaşım, ikisini birlikte gördüğünü söylemişti ancak telefonda görüştüğüm İzzet Bey, boşandıktan sonra adına ‘ilişki’ diyebileceği bir beraberliği olmadığını söylemişti.

İzzet Bey doğru söylemiş; yakın çevresinden öğrendim ki, 2.5 aydır görüşüyorlarmış ama geçen hafta ilişkinin adını koymuşlar.

Önceki görüşmeler ısınma turlarıymış.

Tuvana Türkay iş insanı İzzet Antebi ile birlikte

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