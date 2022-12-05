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İstanbul’da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4’ü ağır 19 yaralı

İstanbul’da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4’ü ağır 19 yaralı
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05 Aralık 2022 - 10:37

İstanbul Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.

 

Son dakika... İstanbulda tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4ü ağır 19 yaralı

 

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 4’ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

Son dakika... İstanbulda tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4ü ağır 19 yaralı

 

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

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