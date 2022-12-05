İstanbul’da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4’ü ağır 19 yaralı

İstanbul Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 4’ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.