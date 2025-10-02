Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Özgür Özel’e Açtığı Manevi Tazminat Davası Reddedildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davası Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Bayraktaroğlu, mart ayında Özel’in Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile ilgili yaptığı eleştiriler ve yorumların onurunu zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Mahkeme duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Bayraktaroğlu’nun avukatı, müvekkilinin bir ordu mensubu olarak yasalar çerçevesinde doğrudan cevap hakkını kullanamayacağını ve haklarını yalnızca mahkemeler aracılığıyla arayabileceğini belirtti. Avukat, ayrıca davanın kabul edilerek müvekkilinin itibarının korunmasını talep etti.

Özel’in avukatı ise, müvekkilinin açıklamalarının siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu, davacının ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisi olduğunu vurguladı. Avukat, kamu görevlilerinin siyasilerden gelen eleştirilere karşı daha yüksek bir tahammül göstermesi gerektiğini ifade ederek, davanın reddedilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyada incelenmesi gereken başka bir husus bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Karar, üst düzey kamu görevlilerinin, siyasilerin eleştirilerine karşı açtıkları davalarda karşılaşabilecekleri hukuki sınırları ve siyasi eleştirilerin korunması çerçevesindeki emsal niteliğini taşırken, kamuoyu nezdinde de tartışmalara yol açtı.