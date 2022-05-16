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İşsizlik oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde arttı

İşsizlik oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde arttı
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16 Mayıs 2022 - 10:42

TÜİK’in resmi verilerine göre işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ilk çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 21,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DEĞİŞMEDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 45,2’YE YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

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İşsizlik oranı 2022 yılının ilk çeyreğinde arttı
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