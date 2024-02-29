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İspanya basını Arda Güler’in yeni adresini duyurdu! ‘Carlo Ancelotti’ye sinirlendi depresyona girdi’

İspanya basını Arda Güler’in yeni adresini duyurdu! ‘Carlo Ancelotti’ye sinirlendi depresyona girdi’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 17:11

Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid’in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin engeline takılıyordu.

Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti’nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.

Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler’in FC Barcelona’ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti.

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