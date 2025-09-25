İSPANYA, 45 ADET HÜRJET SATIN ALACAK

  1. Haberler
spanya, Hava ve Uzay Kuvvetleri’nde kullanmak üzere Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in satın alımı için 3,6 milyar euro harcayacak.

İspanya Bakanlar Kurulu, 2030 yılına kadar 168 yeni uçak ve helikopteri kapsayan savunma modernizasyonu kapsamında, Airbus Defence and Space’e HÜRJET alımı için 1,04 milyar euro sıfır faizli kredi tahsis eden Kraliyet Kararnamesi’ni onayladı.

HÜRJET, İspanya’nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak ve İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin gereksinimlerine uygun şekilde özelleştirilecek. İlk uçaklar Türkiye’deki TAI tesislerinde üretilecek, ardından İspanya’da geliştirilmiş ekipmanlarla dönüşüme tabi tutulacak. Teslimatlar 2028’de başlayacak, İspanyol konfigürasyonlu uçaklar 2031’den itibaren hizmete girecek.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ

  • Uzunluk: 13,6 m

  • Kanat Açıklığı: 9,5 m

  • Yükseklik: 5,1 m

  • Kanat Alanı: 35 m²

  • İtki: 17.600 lb

  • Yük Kapasitesi: 2721 kg

  • Azami Hız: 1,4 Mach (1715 km/saat)

  • Menzil: 2222 km

