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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’

İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’
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23 Haziran 2022 - 13:53

Cem Belevi tarafından aldatılan ve aşk acısını sosyal medyada yaşayan İrem Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaştı. İrem Derici’nin verdiği poz sosyal medyayı salladı. Bir takipçisi Derici’nin memelerine dair yorum yapınca ünlü şarkıcı bu yoruma yanıt verdi.

İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 1

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 2

Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 3

Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici göğüsleriyle ilgili “O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!” demişti.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 4

Derici sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem oldu.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 5

İrem Derici paylaşımına “Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum” yazdı.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 6

Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya “Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?” yazdı.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 7

İrem Derici ise bu soruya “Parayla” yanıtını vererek dikkat çekti.

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 8

İşte o yorum…

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 9
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 10

İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 11
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 12
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 13
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 14
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 15
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 16
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 17
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 18
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 19
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 20
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İrem Derici’den sütyenli pozundaki yoruma olay cevap! ‘O minnacık bedende bu kadar meme…’ - Sayfa 21

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