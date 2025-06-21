Arap Birliği’nden İsrail’e Kınama ve Ateşkes Çağrısı: İstanbul’daki Zirveden Kritik Mesajlar

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisiyle, diplomasi ve barış sürecine vurgu yapıldı.

İsrail-İran Gerilimi Gündemde

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu için İstanbul’da bulunan Arap Birliği ülkelerinin temsilcileri, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırıları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İsrail’in eylemleri “BM üyesi bir ülkenin egemenliğine açık ihlal” olarak tanımlandı.

Ateşkes ve Müzakere Çağrısı

Bildiride, İsrail’in saldırgan tutumunun durdurulması, İran’ın nükleer programı konusunda yeniden müzakere sürecine dönülmesi ve ateşkes çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası toplumun, özellikle Birleşmiş Milletler’in, uluslararası hukuka aykırı bu saldırılar karşısında sorumluluk alması istendi.

Gazze ve Batı Şeria’ya Dikkat Çekildi

Arap dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları ile Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin, iki devletli çözüm sürecini tehlikeye attığını belirtti. Kalıcı bir ateşkesin ancak İsrail’in saldırılarının durdurulması, insani yardımın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması ve yasa dışı uygulamalara son verilmesiyle mümkün olabileceği ifade edildi.

Nükleer Tesis ve Enerji Güvenliği Uyarısı

Bildiride ayrıca, nükleer tesislere yönelik saldırıların hem insani hem de çevresel felaketlere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uluslararası su yollarının güvenliği, enerji kaynaklarının korunması ve bölgede nükleer silahsızlanmanın sağlanması çağrısı yinelendi. Bölge ülkelerinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katılması gerektiği belirtildi.

İstanbul Zirvesi ve Hakan Fidan’ın Ev Sahipliği

Toplantı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesinde gerçekleşti. Zirve, “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla İslam dünyasının karşılaştığı güncel sorunları masaya yatıracak.