Instagram’da Yeni Dönem: Ailelere Güven, Gençlere Koruma Sağlayan “PG-13” Dönemi Başlıyor

Meta, bünyesindeki popüler sosyal medya platformu Instagram’da genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için tarihi bir adım atıyor. Şirket, film endüstrisinde kullanılan PG-13 derecelendirme sistemini temel alarak, yıl sonuna kadar genç kullanıcıların görebileceği içeriklere kapsamlı sınırlamalar getirecek. Bu yeni sistem, yalnızca paylaşılan içeriklerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda yapay zekâ tabanlı sohbet botlarının gençlerle kurduğu iletişimi de denetim altına alacak.

Geçtiğimiz yıl hesap gizlilik ayarlarını güncelleyen Instagram, bu kez kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Şirket, 18 yaş altı kullanıcıların uygunsuz veya yetişkinlere yönelik içeriklere erişimini ciddi ölçüde kısıtlayacak. PG-13 sistemi, Hollywood yapımlarında kullanılan bir güvenlik standardı olarak biliniyor ve genellikle “ebeveyn rehberliği önerilir” etiketiyle tanımlanıyor.

Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, yeni dönemin detaylarını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi. PG-13 standardı ebeveynlerin tanıdığı bir sistem. Biz de bu anlayışı dijital dünyaya taşıyoruz.”

Eulenstein ayrıca, PG-13 filmlerde yer alabilen sınırlı düzeyde küfür, hafif şiddet veya kısmi çıplaklığın bile Instagram’da asla önerilmeyeceğini belirtti. Meta’nın açıklamasına göre, yeni güvenlik politikasıyla birlikte çıplaklık veya yetişkin temalı içerikler genç kullanıcıların akışında tamamen engellenecek.

Yeni dönemin en dikkat çekici unsurlarından biri ise “Sınırlı İçerik Modu” olacak. Bu özellik, ebeveynlerin doğrudan devreye alabileceği bir güvenlik filtresi sunacak. Standart PG-13 ayarlarından daha katı bir denetim mekanizmasına sahip olan bu mod, çocukların yalnızca yaşına uygun içerikleri görmesini garanti altına alacak.

Instagram, bu büyük değişikliğin temelini oluştururken binlerce ebeveynle anketler düzenledi, geri bildirim topladı ve sistemini yapay zekâ destekli denetim araçlarıyla güçlendirdi. Bu sayede, platformda yer alan içerikler hem otomatik hem de manuel şekilde derecelendirilecek.

Meta’nın bu hamlesi, şirketin son yıllarda özellikle ABD’de çocuk güvenliği konusunda aldığı eleştirilerin ardından geldi. Instagram ve Facebook, gençleri ekran başına bağımlı hale getirdiği gerekçesiyle birçok dava ve soruşturmanın hedefi olmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Meta çocuklara yönelik en kapsamlı güvenlik reformlarından birini hayata geçirmiş olacak. Şirketin amacı, genç kullanıcıların dijital ortamda daha sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir şekilde vakit geçirmesini sağlamak.

Aileler açısından da bu gelişme büyük bir rahatlama yaratıyor. Çünkü artık çocukların karşısına çıkan içerikler, sinema dünyasındaki yaş derecelendirme mantığıyla kontrol edilecek. Sosyal medya ortamında bir ilk olacak bu uygulama, ebeveynlerin dijital dünyaya dair kaygılarını azaltırken, teknolojiyle güven arasında yeni bir köprü kuracak.