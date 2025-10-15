5G Türkiye’de 63 Milyon Cep Telefonunu Tarihe Gönderecek: Dijital Dönüşüm Kapıda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yaklaşık 63 milyon cep telefonunun artık kullanılamayacağını açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde Anadolu Ajansı’na konuşan Bakan, toplamda 85 milyon cep telefonu abonesi bulunduğunu ve bunların yalnızca 22 milyonunun 5G uyumlu olduğunu belirtti. Kalan 63 milyon abone ise özellikle eski 2G ve 3G cihazları nedeniyle ses iletimi ve mesajlaşma için bile telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak.

5G ile İnternet Hızında 10 Kat Artış

Uraloğlu, 5G teknolojisinin günlük internet hızını 4.5G’ye kıyasla 10 kat artıracağını vurguladı. Bakan, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergâhta akıllı ulaşım sistemleri için pilot uygulamalar başlatıldığını belirtti. Sensörlerle donatılan bu sistem sayesinde trafik akışı optimize edilecek ve enerji verimliliğinde yüzde 30 tasarruf sağlanacak. Ayrıca robotik uygulamalarda gecikme süresinin minimize edilmesiyle endüstriyel verimlilik artırılacak.

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Tarım

Türkiye’nin 96 milyon mobil aboneye sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bunun 11 milyonunun makineler arası iletişim (M2M) için kullanıldığını söyledi. 5G ile birlikte Nesnelerin İnterneti (IoT) entegrasyonu sayesinde uzaktan tarımsal sulama ve akıllı tarım uygulamaları devreye girecek. Böylece hem kırsal bölgelerdeki kapsama sorunları çözülecek hem de taşra internet erişimi iyileştirilecek.

Cihaz Değişikliği ve Operatör Kampanyaları

Bakan, SIM kartların 4.5G uyumlu olmasının yeterli olduğunu, ancak eski nesil hatlar için cihaz yenilemenin şart olduğunu belirtti. Operatörler, bu geçişi hızlandırmak için indirimli cihaz kampanyaları düzenleyecek ve devlet bu çabaları teşvik edecek. Kırsal alanlarda kapsama oranının yüzde 95’ten yüzde 98-100’e çıkarılacağı, uydu teknolojileri ile baz istasyonu kurmadan da hizmetin genişletileceği ifade edildi.

2G ve 3G Şebekelerinin Geleceği

2G ve 3G imtiyaz sözleşmelerinin 2029’a kadar otomatik olarak uzatılacağı bilgisini veren Uraloğlu, 2G’nin yalnızca ses ve SMS için kalacağını, diğer şebekelerin önemini yitireceğini aktardı. Elde edilen cironun yüzde 5’inin hazineye aktarılacağı belirtildi. 16 Ekim 2025’te yapılacak frekans ihalesi sonrası 1 Nisan 2026’da 5G’nin yaygınlaşacağı ifade edildi.

Altyapı ve Gelecek Teknolojiler

Türk Telekom’un hologramlı basın toplantısı gibi yenilikler, 5G altyapısının hazır olduğunu gösteriyor. Bakan Uraloğlu, 6G araştırmalarına da hız verildiğini ve küresel rekabette geri kalmamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu dönüşümün Türkiye’yi dijital liderliğe taşıyacağı vurgulandı.

Sonuç

Türkiye, 5G teknolojisi ile birlikte hem internet hızında dev bir sıçrama yapacak hem de endüstriyel, tarımsal ve ulaşım alanlarında dijital dönüşümü hızlandıracak. Ancak bu geçiş, milyonlarca cep telefonunun artık kullanılamayacağı anlamına geliyor ve kullanıcıları yeni cihazlara yönlendirecek. Operatörler ve devlet destekleriyle bu süreç yönetilecek, teknolojiye uyum sağlayamayan eski cihazlar ise tarihe karışacak.