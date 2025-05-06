İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI SİLİNDİ

İstanbul Üniversitesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettikten sonra şimdi de diploma kaydını üniversite veri tabanından tamamen sildi. Böylece İmamoğlu, resmi kayıtlarda yalnızca lise mezunu olarak görünecek. Karar, siyasette büyük yankı uyandırırken, İmamoğlu cephesinden yargı mücadelesi başlatıldı.

DİPLOMA BİLGİSİ E-DEVLET’TEN DE SİLİNDİ

Üniversite mezuniyet bilgileri E-Devlet üzerinden sorgulanabilen sistemden Ekrem İmamoğlu’nun kaydının da silindiği öğrenildi. Artık mezuniyet sorgusu yapıldığında İmamoğlu’nun yalnızca lise mezunu olduğu bilgisi görünüyor.

DİPLOMA İPTALİNE KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, diplomaya ilişkin iptal kararına karşı hukuki mücadele başlattı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun şekilde elde ettiği üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine aykırı biçimde, idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025’te resmi olarak dava açılmıştır.”

TARTIŞMALAR 2019 YILINDA BAŞLADI

İmamoğlu’nun üniversite diploması üzerindeki tartışmalar ilk olarak 2019 yerel seçimlerinin ardından kamuoyuna yansımıştı. 15 Şubat 2020 tarihinde CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun 1990 yılında KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz şekilde yatay geçiş yaptığı öne sürülmüştü.

Bu iddialar yıllar içinde zaman zaman gündeme gelirken, 2025 yılına gelindiğinde somut bir yargı süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Şubat 2025 tarihinde İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açtı.

18 MART’TA İPTAL EDİLDİ

Soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiğini kamuoyuna duyurdu. İptal gerekçesi, “usulsüz yatay geçiş” olarak gösterildi. Bu karar, o dönemde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulan İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyordu. Anayasa gereği cumhurbaşkanı adayları için üniversite mezunu olma şartı bulunuyor. Dolayısıyla diploma iptali, İmamoğlu’nun adaylık yolunu resmen kapatmış oldu.