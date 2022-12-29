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Iğdır’da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı

Iğdır’da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
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29 Aralık 2022 - 12:57

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde, lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 12 asker, hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karakoyunlu’da meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır’a dönen askerlerin taşındığı, 5’inci Hudut Alay Komutanlığı’na ait Zırhlı Araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdırda zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı

Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Iğdırda zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
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