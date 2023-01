Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..

Habertürk’te yapmış olduğu “Karne hediyesi et alan çocuk” haberi sonrası kanaldan kovulan muhabir Fatmanur Boylu, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

“MAĞDUR YARATMA İHTİYACIM YOK. BU DURUMDA ÇOK İNSAN VAR”

Ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu konum gereği kimseyi mağdur gibi konuşturmaya ihtiyacının olmadığını belirten Boylu, “Benim mağdur yaratma gibi bir amacım olsa. Haberi yaptığım esnada kasaba gelen ve ücretsiz et isteyen hanımı haber yapardım. Kadının et istemesi sonrası kasap bana ‘bu şekilde o denli oldukça insan geliyor ki’ dedi. Ki benim o an yaptığım haber fakirlik haberi değildi. Haber Et ve Süt Kurumu’nun karkas et satışı kararının tutarları etkileyip etkilemeyeceği üstüne bir haberdi. Karne günü olması sebebiyle o güne bağlayarak haberi gündeme bağlamak adına çocuğa bu şekilde bir sual yönelttim.

“OLAY TAMAMEN SAPTIRILDI”

Çocuklarla meydana getirilen röportajlarda yöntem olarak o sesi düzgünce vermemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğun dediği şeyi yeniden düzgünce yeniden etmesini istedim sesi muntazam almak adına fakat orada bir fısıldama falan yok bangır bangır soruyorum. Annesi orada kasap orada sesimi hepimiz duyuyor. Hatta çocuğun açıklaması sonrası kasap da devamını getiriyor. 3 adet anktrikot armağan ediyor. Şekerci olsa şeker verecekti, pastane olsa kurabiye verecekti. Olay tamamiyle saptırıldı” dedi.

“AMACIM MAĞDURİYET OLSA GÖRÜNTÜYÜ SONA KOYMAM”

“Haberde mağduriyet yaratma gibi bir amacı olsa bu görüntüyü haberin en sonuna koymam en başa koyar bangır bangır verirdim. Bundan gram da gocunmazdım” diyen Boylu, “Habertürk’te emekli maaşıyla geçinemeyen 2 kişinin haberini de yapmışlığım var. O insanoğlu bana her şeyi anlattı. Hatta öyle ağır şeyler anlattılar ki rencide olurlar mı düşüncesiyle habere koymadım bile. Benim mağdur yaratma gibi bir ihtiyacım katiyen mevzubahis değil. Yoksulluk haberi yapılacaksa onu da yaparım fakat bu vaziyet bu şekilde değildi. Bu noktada istismar edilen ben oldum fakat karşımda işinden kovulacak veya bu sıkıntıyı yaşayacak bir muhattabım yok ” dedi.