Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..

Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..
3 views
24 Ocak 2023 - 18:44

Habertürk’te yapmış olduğu “Karne hediyesi et alan çocuk” haberi sonrası kanaldan kovulan muhabir Fatmanur Boylu, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu.

 

“MAĞDUR YARATMA İHTİYACIM YOK. BU DURUMDA ÇOK İNSAN VAR”

Ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu konum gereği kimseyi mağdur gibi konuşturmaya ihtiyacının olmadığını belirten Boylu, “Benim mağdur yaratma gibi bir amacım olsa. Haberi yaptığım esnada kasaba gelen ve ücretsiz et isteyen hanımı haber yapardım. Kadının et istemesi sonrası kasap bana ‘bu şekilde o denli oldukça insan geliyor ki’ dedi. Ki benim o an yaptığım haber fakirlik haberi değildi. Haber Et ve Süt Kurumu’nun karkas et satışı kararının tutarları etkileyip etkilemeyeceği üstüne bir haberdi. Karne günü olması sebebiyle o güne bağlayarak haberi gündeme bağlamak adına çocuğa bu şekilde bir sual yönelttim.

“OLAY TAMAMEN SAPTIRILDI”

Çocuklarla meydana getirilen röportajlarda yöntem olarak o sesi düzgünce vermemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğun dediği şeyi yeniden düzgünce yeniden etmesini istedim sesi muntazam almak adına fakat orada bir fısıldama falan yok bangır bangır soruyorum. Annesi orada kasap orada sesimi hepimiz duyuyor. Hatta çocuğun açıklaması sonrası kasap da devamını getiriyor. 3 adet anktrikot armağan ediyor. Şekerci olsa şeker verecekti, pastane olsa kurabiye verecekti. Olay tamamiyle saptırıldı” dedi.

“AMACIM MAĞDURİYET OLSA GÖRÜNTÜYÜ SONA KOYMAM”

“Haberde mağduriyet yaratma gibi bir amacı olsa bu görüntüyü haberin en sonuna koymam en başa koyar bangır bangır verirdim. Bundan gram da gocunmazdım” diyen Boylu, “Habertürk’te emekli maaşıyla geçinemeyen 2 kişinin haberini de yapmışlığım var. O insanoğlu bana her şeyi anlattı. Hatta öyle ağır şeyler anlattılar ki rencide olurlar mı düşüncesiyle habere koymadım bile. Benim mağdur yaratma gibi bir ihtiyacım katiyen mevzubahis değil. Yoksulluk haberi yapılacaksa onu da yaparım fakat bu vaziyet bu şekilde değildi. Bu noktada istismar edilen ben oldum fakat karşımda işinden kovulacak veya bu sıkıntıyı yaşayacak bir muhattabım yok ” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Scooter’lara iki yeni yasak geliyorScooter’lara iki yeni yasak geliyor
Trendyol kuryelerinin eylemi zaferle bittiTrendyol kuryelerinin eylemi zaferle bitti
Uğur Mumcu’nun 30. ölüm yıldönümü ‘Bizim için bu dava kapanmadı’Uğur Mumcu’nun 30. ölüm yıldönümü ‘Bizim için bu dava kapanmadı’
Karaköy’deki Ermeni Kilisesi lojmanında yangınKaraköy’deki Ermeni Kilisesi lojmanında yangın
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş Sorusu Bahçeli’yi Kızdırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seyhan Soylu’dan Reha Muhtar Hakkında Bomba İddia…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özcan Deniz Neden Gizlice Evlendi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nasıl Canice Öldürdüler?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz’dan haber var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını Son Fragmanı ile İzleyicilerini Çıldırttı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği yıl belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASTRAL SEYAHAT TEHLİKELİ Mİ ?
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Ateş Sorusu Bahçeli’yi Kızdırdı!Ocak 24, 2023-6:52 pm
Habertürk’ün İşten Çıkardığı Muhabir Konuştu..Ocak 24, 2023-6:44 pm
Seyhan Soylu’dan Reha Muhtar Hakkında Bomba İddia…Ocak 24, 2023-6:33 pm
Özcan Deniz Neden Gizlice Evlendi?Ocak 24, 2023-6:08 pm
AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklamasıOcak 23, 2023-2:12 pm
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro’luk teklifOcak 23, 2023-10:46 am
Al Nassr’da Talisca atıyor, Ronaldo ‘şimdilik’ bakıyor!Ocak 23, 2023-10:41 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !