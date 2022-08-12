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A101 banka sektörüne göz kırpıyor! İşte BDDK kararı

A101 banka sektörüne göz kırpıyor! İşte BDDK kararı
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12 Ağustos 2022 - 13:19

Resmi Gazete’de ortaya çıkan bir karara göre A101 yeni bir sektöre adım atıyor. Buna göre Türkiye’de ve dünyada popüler hale gelmeye başlayan dijital bankacılığa A101’de el attı. BDDK’nın aldığı karara bakılırsa, A101 kurucuları banka kurmak için harekete geçti. Peki ama bu bankanın adı ne olacak? A101 bankası TOM Dijital Katılım Bankası ve hakkında ilk ortaya çıkan bilgileri bir araya getirdik.

A101 dijital katılım bankası için onay aldı

Twitter’da Erman Kaya adlı kullanıcının paylaştığı bilgiye bakılırsa, A101’in büyük ortağı olan Aydın ailesinden Ali Taha Aydın ve Ahmet Yaşar Aydın, yeni dijital katılım bankasının ortakları arasında. Diğer üç ortak ise Can Ersöz, Erhan Bostan ve ve Tolga Akar şeklinde.

Resmi Gazete2de yayınlanan A101 dijital katılım bankası TOM kararı

Ortaya çıkan karara göre dijital katılım bankasının adı ise TOM Katılım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan detaylara bakılırsa bankanın ana sermayesi 1.5 milyar Türk lirası olarak ortaya çıktı.

ASELSAN’ın 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. 6 aylık ciroda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüme sağlandı.

TOM Dijital Katılım Bankası A.Ş. bu yayınlanan karar sonrası resmi olarak faaliyete başlamış sayılıyor. Karar Bankacılık Kanununun Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğine göre alındı. Bu yönetmelikte yer alan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde TOM Dijital Katılım Banklası A.Ş.’nin faaliyet alanları da belirli hale geldi. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

Şu an için A101’in sahibi olan Aydınlı ailesinin konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor. TOM Dijital Katılım Bankası’nın nasıl bir banka olacağı ise merak konusu. Bildiğiniz gibi A101 son olarak tekne satmasıyla gündeme geldi.

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