  3. Gürsel Tekin mahkemeye başvurdu!

Gürsel Tekin mahkemeye başvurdu!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum tartışmaları devam ediyor. Mahkeme kararıyla mevcut yönetim görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyeti atanmıştı.

Tekin, il binasına gitmek için hazırlık yaparken CHP’liler ve bazı vatandaşlar sabaha kadar binanın önünde nöbet tuttu. Polis ekipleri ise binayı abluka altına aldı. Tekin’in il binasına doğru yola çıkmasının ardından, milletvekilleri ve partililere biber gazlı müdahale uygulandı.

Kayyum Gürsel Tekin, görevi yerine getirebilmek için mahkemeye başvurdu. Tekin’in, “Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin” ifadelerini kullanarak talepte bulunduğu öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gerginlik, partinin İstanbul’daki gündemini uzun süre meşgul etmeye devam ediyor.

