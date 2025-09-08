CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda polis ve partililer arasında gergin nöbet

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kayyum tartışmaları sürüyor. Mahkeme kararıyla 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ndeki yönetim görevden alınmış ve Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Tekin’in il binasına geleceğini açıklaması üzerine CHP’liler ve milletvekilleri sabaha kadar binanın önünde toplandı.

İstanbul Valiliği, olası gösterileri engellemek amacıyla bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting ve basın açıklamalarını yasakladı. Buna rağmen partililer binanın önünden ayrılmadı. Polis ekipleri ise giriş-çıkışları kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Sabaha kadar süren arbede sırasında bazı partililer gözaltına alınırken, CHP’li milletvekilleri ve partililer il binasının girişine araç park ederek nöbeti sürdürdü.

CHP’de kayyum tartışması ve il binası önündeki gerilim, partinin İstanbul’daki gündemini uzun süre meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.