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Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler

Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler
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28 Nisan 2022 - 10:05

Emekli ikramiyesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kurban ve Ramazan bayramlarından hemen önce, emekli maaşları ve ikramiye ödemeleri için beklentileri artan milyonlarca emekli vatandaş, bu yıl Ramazan Bayramı ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?

1/3Bayram ikramiyesi yattı mı Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek İşte son gelişmeler

 

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin arttırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Öte yandan yaklaşık 12 milyon emekliye, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih netlik kazandı. Emekli vatandaşlar, bu bayram öncesi 1.100 TL ikramiye ödemesi alacaklar. İşte son gelişmeler…

 

 

2/3ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

 

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere Emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bakan Bilgin, “1.100 TL olarak bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan’da ödenmesi planlanıyor” dedi. Bilgin asgari ücrete enflasyon farkı ve memur maaşlarına eşel mobil uygulanmasının da gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

 

3/3BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

 

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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