Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler

Emekli ikramiyesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kurban ve Ramazan bayramlarından hemen önce, emekli maaşları ve ikramiye ödemeleri için beklentileri artan milyonlarca emekli vatandaş, bu yıl Ramazan Bayramı ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?