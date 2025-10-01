Ayşe Barım Hakim Karşısında: Ünlüler Destek İçin Adliyede

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Barım’a “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması yöneltiliyor.

Duruşma öncesinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler, Barım’a destek vermek için adliyeye geldi. Cezaevinde T24’e konuşan Barım, sektörün kendisine yeterince sahip çıkmadığını belirterek, “Yapımcılardan tekelleşme konusunda açıklama yapmalarını rica ettim, çalmadığım kapı kalmadı; sadece iki kişi açıklama yaptı. Burada bunun da yasını tutuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Barım, 247 gündür cezaevinde bulunuyor ve dava süreci devam ediyor.