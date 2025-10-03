  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. GELECEK PARTİSİ’NDEN ERDOĞAN-DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI!

GELECEK PARTİSİ’NDEN ERDOĞAN-DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TBMM’nin yeni yasama açılış törenleri sonrasında düzenlenen resepsiyonda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yan yana olduğu görüntüler, sosyal medyada ve kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı. Bu gelişmeler üzerine Gelecek Partisi, resmi açıklama yaparak görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır” ifadelerini kullandı. Karcı, açıklamasında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona tüm siyasi parti genel başkanlarının davet edildiğini, Ahmet Davutoğlu’nun da diğer liderler gibi davete icabet ederek salonda yer aldığını vurguladı.

Açıklamada, Meclis Başkanı tarafından saygın bir düzen içerisinde Cumhurbaşkanı ile yan yana oturma imkânı sağlandığı belirtilirken, Davutoğlu’nun bu sırada yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini ilettiği aktarıldı. Gelecek Partisi, siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmelerinin doğal olduğunu, Davutoğlu’nun bu çerçevede hareket ettiğini ve herhangi bir siyasi mesaj veya niyet taşımadığını ifade etti.

GELECEK PARTİSİ’NDEN ERDOĞAN-DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp