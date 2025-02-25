GALATASARAY’DAN MOURINHO AÇIKLAMASI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu beraberliğin ardından Galatasaray 64 puana yükselirken, Fenerbahçe 58 puana ulaştı.

Derbi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesinin hakemi etkilemeye çalıştığını öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

“Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu.”

Bu sözler, Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılandı.

“MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARINA KARŞI YASAL SÜREÇ BAŞLATIYORUZ”

Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho’nun açıklamalarının Türk insanını aşağılayıcı ve ırkçı içerik taşıdığını savunarak, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında, ‘Ahlak timsali’ rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.”

FUTBOL KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATTI

Jose Mourinho’nun sözleri ve Galatasaray’ın suç duyurusu kararı, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Önümüzdeki günlerde, Mourinho hakkında başlatılacak yasal süreç ve UEFA ile FIFA’nın bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com