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Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı…

Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mayıs 2023 - 14:14
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ardından şimdi de Arda Turan’ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Banka müdürünün söylemlerine inanan Turan’ın ilk önce Eyüpsultan’daki arazisini sattığı daha sonra da aynı bankadan tam 33 milyon TL’lik kredi çekip toplamda 60 milyon TL’yi banka müdürüne verdiği ortaya çıktı.

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