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Fatoş Yelliler’den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı…

Fatoş Yelliler’den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı…
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26 Mayıs 2022 - 17:41

Berdan Mardini ile evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler pozlarıyla olay oldu. Kilo verip estetik müdahalelerle değişen Yelliler’in mini şortuyla verdiği poz dikkat çekti.

Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 1

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra bu ilişkisine de nokta koydu.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 2

Bir küs bir barışık olan çift son olarak karşılıklı suçlamalarda bulundu ve ayrılık kararı aldı.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 3

BU SEFER EMOJİYLE KAPAMADI

Bu günleri geride bırakan Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 4

Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 5

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler mini şortuyla bahçede sere serpe poz verdi.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 6

Kilo verip estetiklerle bambaşka birine dönüşen Fatoş Yelliler göğüs dekoltesinin öne çıktığı pozlarıyla da dikkat çekti.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 7

Fatoş Yelliler’in daha önce yatak pozunda frikik vermemek için göğüs dekoltesini sansürlemesi sosyal medyada dikkat çekmişti.

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 8

Fatoş Yelliler bu sefer emojili önlem almaya gerek duymadı.

 

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 9

İşte o pozlar…

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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 10
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Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı... - Sayfa 11

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