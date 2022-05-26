Fatoş Yelliler’den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı…

Berdan Mardini ile evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler pozlarıyla olay oldu. Kilo verip estetik müdahalelerle değişen Yelliler’in mini şortuyla verdiği poz dikkat çekti.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra bu ilişkisine de nokta koydu.

1 19

Bir küs bir barışık olan çift son olarak karşılıklı suçlamalarda bulundu ve ayrılık kararı aldı.

2 19

BU SEFER EMOJİYLE KAPAMADI Bu günleri geride bırakan Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor.

3 19

Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 19

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler mini şortuyla bahçede sere serpe poz verdi.

5 19

Kilo verip estetiklerle bambaşka birine dönüşen Fatoş Yelliler göğüs dekoltesinin öne çıktığı pozlarıyla da dikkat çekti.

6 19

Fatoş Yelliler’in daha önce yatak pozunda frikik vermemek için göğüs dekoltesini sansürlemesi sosyal medyada dikkat çekmişti.

7 19

Fatoş Yelliler bu sefer emojili önlem almaya gerek duymadı.

8 19

İşte o pozlar…

9 19